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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:00

  1finanсier написав:Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?

З прозапасу відправляли платний сеп?
lara_08
 
Повідомлень: 941
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 13:51

  1finanсier написав:
  mogicanin1986 написав:
  1finanсier написав:Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?

Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.

Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?

Да.
В газі буває таке, це якийсь нюанс з проводкою в АБС. Спробуйте ще раз. Як гроші перед цим з'явитись на балансі?
24589
 
Повідомлень: 24
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:32

  1finanсier написав:
  mogicanin1986 написав:
  1finanсier написав:Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?

Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.

Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?

Я Сеп не відправляв с Укргаза, бо є коміс. Написав щоб вам підтримка дала відповідь. Укргазбанк на вхід на карту Прозапас безкоштовний, вихід з комісом, тому я тільки заводив гроші. Не полюбляю банкам платити коміс за перекази)
mogicanin1986
 
Повідомлень: 249
З нами з: 06.12.19
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:51

  lara_08 написав:
  1finanсier написав:Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?

З прозапасу відправляли платний сеп?

Так. І все на місці
1finanсier
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Повідомлень: 787
З нами з: 02.09.19
Подякував: 284 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:54

  24589 написав:
  1finanсier написав:
  mogicanin1986 написав:Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.

Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?

Да.
В газі буває таке, це якийсь нюанс з проводкою в АБС. Спробуйте ще раз. Як гроші перед цим з'явитись на балансі?

Штовхнув на газ стороннім п2п
1finanсier
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Повідомлень: 787
З нами з: 02.09.19
Подякував: 284 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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  #<1 ... 106107108109
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