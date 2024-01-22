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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 13:00
1finanсier написав:
Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?
З прозапасу відправляли платний сеп?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 13:51
1finanсier написав: mogicanin1986 написав: 1finanсier написав:
Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?
Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.
Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?
Да.
В газі буває таке, це якийсь нюанс з проводкою в АБС. Спробуйте ще раз. Як гроші перед цим з'явитись на балансі?
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:32
1finanсier написав: mogicanin1986 написав: 1finanсier написав:
Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?
Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.
Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?
Я Сеп не відправляв с Укргаза, бо є коміс. Написав щоб вам підтримка дала відповідь. Укргазбанк на вхід на карту Прозапас безкоштовний, вихід з комісом, тому я тільки заводив гроші. Не полюбляю банкам платити коміс за перекази)
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mogicanin1986
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Додано: Пон 22 січ, 2024 08:51
lara_08 написав: 1finanсier написав:
Я так розумію СЕПити Газ на вихідних не вміє? Відправив тестовий платіж вчора (у суботу). Вісіло "в обробці". Сьогодні заходжу - ніякого і сліду ніде від платежу немає. І гроші на місці. Ось і думаю - це так і треба, чи це якийсь баг у мене? Може хтось з власним досвідом допоможе розібратися?
З прозапасу відправляли платний сеп?
Так. І все на місці
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Додано: Пон 22 січ, 2024 08:54
24589 написав: 1finanсier написав: mogicanin1986 написав:
Зверніться в підтримку в чат додатку або в телеграм.
Тобто у Вас СЕП з Газу на вихідних ходить нормально?
Да.
В газі буває таке, це якийсь нюанс з проводкою в АБС. Спробуйте ще раз. Як гроші перед цим з'явитись на балансі?
Штовхнув на газ стороннім п2п
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1finanсier
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