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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 10:40

Re: Укргазбанк

Дякую всім, хто допоміг розібратися і "+" в карму )
1finanсier
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Повідомлень: 807
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:46

Re: Укргазбанк

Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 807
З нами з: 02.09.19
Подякував: 293 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
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