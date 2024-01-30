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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 10:40
Re: Укргазбанк
Дякую всім, хто допоміг розібратися і "+" в карму )
Додано: Вів 30 січ, 2024 21:46
Re: Укргазбанк
Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
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