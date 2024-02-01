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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 10:40
Дякую всім, хто допоміг розібратися і "+" в карму )
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1finanсier
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:46
Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
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1finanсier
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Додано: Чет 01 лют, 2024 18:42
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Наврятлі. Якщо дуже треба – преміальна кредитна
картка + довідка про доходи за останні півроку персмену.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 18:45
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
для співробітників РДА які в Києві отримують в банку зарплату можна отримати ліміт в межах посадового окладу помножений на коефіцієнт ТРИ , не більше.
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sens
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Додано: Чет 01 лют, 2024 18:45
sens написав: 1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
для співробітників РДА які в Києві отримують в банку зарплату можна отримати ліміт в межах посадового окладу помножений на коефіцієнт ТРИ , не більше.
Та і не тільки РДА, але це ж важлива умова, яку складніше виконати ніж мною надану. Зарплатниквм шось та і дають, це ж ясно
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Додано: Чет 01 лют, 2024 19:03
24589 написав: sens написав: 1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
для співробітників РДА які в Києві отримують в банку зарплату можна отримати ліміт в межах посадового окладу помножений на коефіцієнт ТРИ , не більше.
Та і не тільки РДА, але це ж важлива умова, яку складніше виконати ніж мною надану. Зарплатниквм шось та і дають, це ж ясно
якщо ви все знаєте то тоді напишите як все вийшло .Оплатити кредитну заборгованість стало ще простіше! 🙌
✔️ Заходьте у наш мобільний застосунок "ЕКО-банк" та обирайте розділ "Чат";
✔️ Переходьте в розділи «Прострочена заборгованість» – «Оплата заборгованості» – «Варіанти оплати» та тицніть «Оплатити».
✅ Можна сплатити будь-яку суму, але не більше 29 999 грн за раз.
✅ Якщо потрібно сплатити більшу суму, можна зробити декілька переказів.
✅ Сплатити можна з карток Visa або Masterсard будь-якого банку.
✔️ Послуга доступна тільки для фізичних осіб по кредитам в національній валюті.
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sens
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