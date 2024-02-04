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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 10:40

Re: Укргазбанк

Дякую всім, хто допоміг розібратися і "+" в карму )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:46

Re: Укргазбанк

Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:42

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

Наврятлі. Якщо дуже треба – преміальна кредитна картка + довідка про доходи за останні півроку персмену.
24589
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:45

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
для співробітників РДА які в Києві отримують в банку зарплату можна отримати ліміт в межах посадового окладу помножений на коефіцієнт ТРИ , не більше.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:45

  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
для співробітників РДА які в Києві отримують в банку зарплату можна отримати ліміт в межах посадового окладу помножений на коефіцієнт ТРИ , не більше.

Та і не тільки РДА, але це ж важлива умова, яку складніше виконати ніж мною надану. Зарплатниквм шось та і дають, це ж ясно
24589
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:03

  24589 написав:
  sens написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку екокредитка з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
для співробітників РДА які в Києві отримують в банку зарплату можна отримати ліміт в межах посадового окладу помножений на коефіцієнт ТРИ , не більше.

Та і не тільки РДА, але це ж важлива умова, яку складніше виконати ніж мною надану. Зарплатниквм шось та і дають, це ж ясно
якщо ви все знаєте то тоді напишите як все вийшло .Оплатити кредитну заборгованість стало ще простіше! 🙌

✔️ Заходьте у наш мобільний застосунок "ЕКО-банк" та обирайте розділ "Чат";
✔️ Переходьте в розділи «Прострочена заборгованість» – «Оплата заборгованості» – «Варіанти оплати» та тицніть «Оплатити».

✅ Можна сплатити будь-яку суму, але не більше 29 999 грн за раз.

✅ Якщо потрібно сплатити більшу суму, можна зробити декілька переказів.

✅ Сплатити можна з карток Visa або Masterсard будь-якого банку.

✔️ Послуга доступна тільки для фізичних осіб по кредитам в національній валюті.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:59

Re: Укргазбанк

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:24

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді

Можна. Відкривайте Прозапас гривня та Прозапас долар. Гривню заводите СЕП, проводите обмін на доларовий прозапас та знімаєте без комісії.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:32

  Hemi написав:
  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді

Можна. Відкривайте Прозапас гривня та Прозапас долар. Гривню заводите СЕП, проводите обмін на доларовий прозапас та знімаєте без комісії.

А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся 8)
Може ще і Економ відкрити у грн?
А всі оті картки можна віртуалками відкрити?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:49

Re: Укргазбанк

  Amethyst написав:А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся 8)

Так сепом заводите сколько надо и не будет копеек. Кроме того учтите, что Вам за каждый валютообмен по итогам месяца еще и капнет % на прозапас гривневый - с пайки 50к 5 грн. с копейками выходит. А все потому что газмяс реально списание по счету про запаса проводит следующим днем. Так что кроме копеек еще и эту сумму придется выводить ;). Но я не парюсь - в следующий раз просто меньше вношу на карту.
  Amethyst написав:А всі оті картки можна віртуалками відкрити?

Можно - но в кассе лучше сразу снять с карты в день обмена (через операциониста со счета валюту можно снять лишь на следующий день). Говорят конечно что можно через NFC и с виртуалки снять, но в моем отделении кассирка сказала что ее терминал работает только с физическим пластиком :(
WallNutPen
 
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