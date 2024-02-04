WallNutPen написав:
Так сепом заводите сколько надо и не будет копеек. Кроме того учтите, что Вам за каждый валютообмен по итогам месяца еще и капнет % на прозапас гривневый - с пайки 50к 5 грн. с копейками выходит. А все потому что газмяс реально списание по счету про запаса проводит следующим днем. Так что кроме копеек еще и эту сумму придется выводить . Но я не парюсь - в следующий раз просто меньше вношу на карту.
Можно - но в кассе лучше сразу снять с карты в день обмена (через операциониста со счета валюту можно снять лишь на следующий день). Говорят конечно что можно через NFC и с виртуалки снять, но в моем отделении кассирка сказала что ее терминал работает только с физическим пластиком
Благодарю за подробности.
Я так и делаю в принципе.
Но ото копеечки полюбэ собираются. Думаю таки Эконом попробовать открыть