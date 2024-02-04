Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 108109110111 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.2 5 19 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 2 2- Погане. Некомпетентне. 26% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 16% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 26% 5 Всього голосів : 19 Додано: Нед 04 лют, 2024 14:45 WallNutPen написав: Amethyst написав: А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся

Так сепом заводите сколько надо и не будет копеек. Кроме того учтите, что Вам за каждый валютообмен по итогам месяца еще и капнет % на прозапас гривневый - с пайки 50к 5 грн. с копейками выходит. А все потому что газмяс реально списание по счету про запаса проводит следующим днем. Так что кроме копеек еще и эту сумму придется выводить . Но я не парюсь - в следующий раз просто меньше вношу на карту.

Amethyst написав: А всі оті картки можна віртуалками відкрити? А всі оті картки можна віртуалками відкрити?

Можно - но в кассе лучше сразу снять с карты в день обмена (через операциониста со счета валюту можно снять лишь на следующий день). Говорят конечно что можно через NFC и с виртуалки снять, но в моем отделении кассирка сказала что ее терминал работает только с физическим пластиком Так сепом заводите сколько надо и не будет копеек. Кроме того учтите, что Вам за каждый валютообмен по итогам месяца еще и капнет % на прозапас гривневый - с пайки 50к 5 грн. с копейками выходит. А все потому что газмяс реально списание по счету про запаса проводит следующим днем. Так что кроме копеек еще и эту сумму придется выводить. Но я не парюсь - в следующий раз просто меньше вношу на карту.Можно - но в кассе лучше сразу снять с карты в день обмена (через операциониста со счета валюту можно снять лишь на следующий день). Говорят конечно что можно через NFC и с виртуалки снять, но в моем отделении кассирка сказала что ее терминал работает только с физическим пластиком

Благодарю за подробности.

Я так и делаю в принципе.

Но ото копеечки полюбэ собираются. Думаю таки Эконом попробовать открыть Благодарю за подробности.Я так и делаю в принципе.Но ото копеечки полюбэ собираются. Думаю таки Эконом попробовать открыть Amethyst

Повідомлень: 5000 З нами з: 05.05.21 Подякував: 384 раз. Подякували: 936 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 14:59 [/quote]

С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? Думаю таки Эконом попробовать открыть[/quote]С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? mogicanin1986 Повідомлень: 272 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 15:09 mogicanin1986 написав: Amethyst написав: Думаю таки Эконом попробовать открыть Думаю таки Эконом попробовать открыть С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? с Эконом:

СЭПом -- нашару

свой р2р -- 5 грн

сторонний р2р -- 0.5%+5



ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ (для депозиту/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії та Соціальних виплат) СЭПом -- нашарусвой р2р -- 5 грнсторонний р2р -- 0.5%+5ПС. Тарифний план (пакет)/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахуваньта Соціальних виплат) Amethyst

Повідомлень: 5000 З нами з: 05.05.21 Подякував: 384 раз. Подякували: 936 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18 Amethyst написав: mogicanin1986 написав: Amethyst написав: Думаю таки Эконом попробовать открыть Думаю таки Эконом попробовать открыть С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? с Эконом:

СЭПом -- нашару

свой р2р -- 5 грн

сторонний р2р -- 0.5%+5



ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ (для депозиту/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії та Соціальних виплат) СЭПом -- нашарусвой р2р -- 5 грнсторонний р2р -- 0.5%+5ПС. Тарифний план (пакет)/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахуваньта Соціальних виплат)

Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую) Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую) mogicanin1986 Повідомлень: 272 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 15:37 Re: Укргазбанк mogicanin1986 написав: Насколько я понял это карта системы Простір? Насколько я понял это карта системы Простір?

...та лаана.

п. 4.5.1. Випуск основної персоналізованої/неперсоналізованої платіжної картки

MC World Debit

Visa Classic

ПРОСТІР ...та лаана.п. 4.5.1. Випуск основної персоналізованої/неперсоналізованої платіжної карткиMC World DebitVisa ClassicПРОСТІР Amethyst

Повідомлень: 5000 З нами з: 05.05.21 Подякував: 384 раз. Подякували: 936 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 23:31 Amethyst написав: Hemi написав: amatorodessa написав: Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді

Можна. Відкривайте Прозапас гривня та Прозапас долар. Гривню заводите СЕП, проводите обмін на доларовий прозапас та знімаєте без комісії. Можна. Відкривайте Прозапас гривня та Прозапас долар. Гривню заводите СЕП, проводите обмін на доларовий прозапас та знімаєте без комісії.

А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся

Може ще і Економ відкрити у грн?

А всі оті картки можна віртуалками відкрити? А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюсяМоже ще і Економ відкрити у грн?А всі оті картки можна віртуалками відкрити?

Економ не можна. На відділенні під депо, під ОВДПшки, під якусь там кардинальну торгівлю або соцвиплати і пенсії. Економ не можна. На відділенні під депо, під ОВДПшки, під якусь там кардинальну торгівлю або соцвиплати і пенсії. 24589 Повідомлень: 43 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 23:33 Amethyst написав: mogicanin1986 написав: Amethyst написав: Думаю таки Эконом попробовать открыть Думаю таки Эконом попробовать открыть С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии? с Эконом:

СЭПом -- нашару

свой р2р -- 5 грн

сторонний р2р -- 0.5%+5



ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ (для депозиту/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії та Соціальних виплат) СЭПом -- нашарусвой р2р -- 5 грнсторонний р2р -- 0.5%+5ПС. Тарифний план (пакет)/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахуваньта Соціальних виплат)

Одна людина, що в норм відносинах з менеджерами, які його знають, казала, що відкрили і без депо. Можете спробувати домовитись. В мене соцвиплатний простір, зарахування без коміса будь-яке, хоч в тарифах – з. Одна людина, що в норм відносинах з менеджерами, які його знають, казала, що відкрили і без депо. Можете спробувати домовитись. В мене соцвиплатний простір, зарахування без коміса будь-яке, хоч в тарифах – з. 24589 Повідомлень: 43 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2024 23:34 mogicanin1986 написав: Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую) Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую)

Не тільки простір, але на відділенні не питав. Не тільки простір, але на відділенні не питав. 24589 Повідомлень: 43 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 108109110111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор