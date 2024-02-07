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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:45

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся 8)

Так сепом заводите сколько надо и не будет копеек. Кроме того учтите, что Вам за каждый валютообмен по итогам месяца еще и капнет % на прозапас гривневый - с пайки 50к 5 грн. с копейками выходит. А все потому что газмяс реально списание по счету про запаса проводит следующим днем. Так что кроме копеек еще и эту сумму придется выводить ;). Но я не парюсь - в следующий раз просто меньше вношу на карту.
  Amethyst написав:А всі оті картки можна віртуалками відкрити?

Можно - но в кассе лучше сразу снять с карты в день обмена (через операциониста со счета валюту можно снять лишь на следующий день). Говорят конечно что можно через NFC и с виртуалки снять, но в моем отделении кассирка сказала что ее терминал работает только с физическим пластиком :(

Благодарю за подробности.
Я так и делаю в принципе.
Но ото копеечки полюбэ собираются. Думаю таки Эконом попробовать открыть :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:59

Думаю таки Эконом попробовать открыть :idea:[/quote]
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:09

  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:Думаю таки Эконом попробовать открыть :idea:
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
с Эконом:
СЭПом -- нашару
свой р2р -- 5 грн
сторонний р2р -- 0.5%+5

ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ (для депозиту/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії та Соціальних виплат)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:Думаю таки Эконом попробовать открыть :idea:
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
с Эконом:
СЭПом -- нашару
свой р2р -- 5 грн
сторонний р2р -- 0.5%+5

ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ (для депозиту/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії та Соціальних виплат)

Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую)
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 15:37

Re: Укргазбанк

  mogicanin1986 написав:Насколько я понял это карта системы Простір?

...та лаана.
п. 4.5.1. Випуск основної персоналізованої/неперсоналізованої платіжної картки
MC World Debit
Visa Classic
ПРОСТІР
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:31

  Amethyst написав:
  Hemi написав:
  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді

Можна. Відкривайте Прозапас гривня та Прозапас долар. Гривню заводите СЕП, проводите обмін на доларовий прозапас та знімаєте без комісії.

А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся 8)
Може ще і Економ відкрити у грн?
А всі оті картки можна віртуалками відкрити?

Економ не можна. На відділенні під депо, під ОВДПшки, під якусь там кардинальну торгівлю або соцвиплати і пенсії.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:33

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:Думаю таки Эконом попробовать открыть :idea:
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
с Эконом:
СЭПом -- нашару
свой р2р -- 5 грн
сторонний р2р -- 0.5%+5

ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ (для депозиту/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії та Соціальних виплат)

Одна людина, що в норм відносинах з менеджерами, які його знають, казала, що відкрили і без депо. Можете спробувати домовитись. В мене соцвиплатний простір, зарахування без коміса будь-яке, хоч в тарифах – з.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:34

  mogicanin1986 написав:Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую)

Не тільки простір, але на відділенні не питав.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:06

Re: Укргазбанк

У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.
Oktawa
 
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