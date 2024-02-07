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Укргазбанк
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Додано: Нед 04 лют, 2024 14:45
WallNutPen написав: Amethyst написав:
А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся
Так сепом заводите сколько надо и не будет копеек. Кроме того учтите, что Вам за каждый валютообмен по итогам месяца еще и капнет % на прозапас гривневый - с пайки 50к 5 грн. с копейками выходит. А все потому что газмяс реально списание по счету про запаса проводит следующим днем. Так что кроме копеек еще и эту сумму придется выводить
. Но я не парюсь - в следующий раз просто меньше вношу на карту.
Amethyst написав:
А всі оті картки можна віртуалками відкрити?
Можно - но в кассе лучше сразу снять с карты в день обмена (через операциониста со счета валюту можно снять лишь на следующий день). Говорят конечно что можно через NFC и с виртуалки снять, но в моем отделении кассирка сказала что ее терминал работает только с физическим пластиком
Благодарю за подробности.
Я так и делаю в принципе.
Но ото копеечки полюбэ собираются. Думаю таки Эконом попробовать открыть
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Amethyst
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Додано: Нед 04 лют, 2024 14:59
Думаю таки Эконом попробовать открыть
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С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
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mogicanin1986
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:09
mogicanin1986 написав: Amethyst написав:
Думаю таки Эконом попробовать открыть
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
с Эконом
:
СЭПом -- нашару
свой р2р -- 5 грн
сторонний р2р -- 0.5%+5
ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ
(для депозиту
/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії
та Соціальних виплат)
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Amethyst
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:18
Amethyst написав: mogicanin1986 написав: Amethyst написав:
Думаю таки Эконом попробовать открыть
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
с Эконом
:
СЭПом -- нашару
свой р2р -- 5 грн
сторонний р2р -- 0.5%+5
ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ
(для депозиту
/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії
та Соціальних виплат)
Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую)
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mogicanin1986
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Додано: Нед 04 лют, 2024 15:37
mogicanin1986 написав:
Насколько я понял это карта системы Простір?
...та лаана.
п. 4.5.1. Випуск основної персоналізованої/неперсоналізованої платіжної картки
MC World Debit
Visa Classic
ПРОСТІР
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Amethyst
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Додано: Нед 04 лют, 2024 23:31
Amethyst написав: Hemi написав: amatorodessa написав:
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
Можна. Відкривайте Прозапас гривня та Прозапас долар. Гривню заводите СЕП, проводите обмін на доларовий прозапас та знімаєте без комісії.
А можливі залишки грн після обміну куди дівати? Я ж за копійку вдавлюся
Може ще і Економ відкрити у грн?
А всі оті картки можна віртуалками відкрити?
Економ не можна. На відділенні під депо, під ОВДПшки, під якусь там кардинальну торгівлю або соцвиплати і пенсії.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 23:33
Amethyst написав: mogicanin1986 написав: Amethyst написав:
Думаю таки Эконом попробовать открыть
С карты Эконом можно вывести в приложении Укргаза на карту другого банка без комиса? Или только Сепом без комиссии?
с Эконом
:
СЭПом -- нашару
свой р2р -- 5 грн
сторонний р2р -- 0.5%+5
ПС. Тарифний план (пакет) ЕКОНОМ
(для депозиту
/операцій маржинальної торгівлі/купівлі-продажу цінних паперів/ зарахувань пенсії
та Соціальних виплат)
Одна людина, що в норм відносинах з менеджерами, які його знають, казала, що відкрили і без депо. Можете спробувати домовитись. В мене соцвиплатний простір, зарахування без коміса будь-яке, хоч в тарифах – з.
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Додано: Нед 04 лют, 2024 23:34
mogicanin1986 написав:
Спасибо. Насколько я понял это карта системы Простір? Если так, то могут быть проблемы с переводами. У меня в Аккорде есть карта Простір, так вот с нее не мог отправить P2P пришлось открыть виртуалку мастер кард.Да и открывают только пенсам и для соцвыплат, а пензию не хочу в Укргаз переводить или депозит открывать, это тоже не вариант, ценными бумагами не торгую)
Не тільки простір, але на відділенні не питав.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:06
У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.
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Oktawa
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:23
Oktawa написав:
У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.
зараз багато банків таким грішать, як мінімум я роблю скріншоти із відміни
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greenozon
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