|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 11:42
Oktawa написав:
У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.
У Банки эта фича еще полгода назад НЕ работала. Нужно было звонить на саппорт.
Потом ее типа запустили, но криво
Советую переключать пролонгацию в апликухе не ранее чем через 2..3 нед после открытия и не позднее 3..5 дн до окончанию.
И не торопитЬся щелкать туды/сюды, если сразу новый статус не отображается
В день окончания депо можно отменить пролонгацию в отд-и, хотя бы звякнуть туда. Саппорт соединяет с отд-ем.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5011
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 07 лют, 2024 11:59
Oktawa, читайте договор к депозиту. Возможно, там будут указано касательно вариантов отмены пролонгации и в течение какого времени надо об этом сообщить. Также может стоит посетить отделение и уточнить у них.
А так очень похоже, что запрос на сервер от клиента не дошёл...
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5805
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:30
Amethyst написав: Oktawa написав:
У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.
У Банки эта фича еще полгода назад НЕ работала. Нужно было звонить на саппорт.
Потом ее типа запустили, но криво
Советую переключать пролонгацию в апликухе не ранее чем через 2..3 нед после открытия и не позднее 3..5 дн до окончанию.
И не торопитЬся щелкать туды/сюды, если сразу новый статус не отображается
В день окончания депо можно отменить пролонгацию в отд-и, хотя бы звякнуть туда. Саппорт соединяет с отд-ем.
Ну вот сегодня день окончания депозита. Звонила на горячую линию и в отделение менеджеру. Сказали, что сегодня уже такой возможности нет.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:41
Oktawa написав:
Ну вот сегодня день окончания депозита. Звонила на горячую линию и в отделение менеджеру. Сказали, что сегодня уже такой возможности нет.
Это был не ваш менеджер (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5011
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|