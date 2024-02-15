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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:42

  Oktawa написав:У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.

У Банки эта фича еще полгода назад НЕ работала. Нужно было звонить на саппорт.
Потом ее типа запустили, но криво
:idea: Советую переключать пролонгацию в апликухе не ранее чем через 2..3 нед после открытия и не позднее 3..5 дн до окончанию.
И не торопитЬся щелкать туды/сюды, если сразу новый статус не отображается :mrgreen:

В день окончания депо можно отменить пролонгацию в отд-и, хотя бы звякнуть туда. Саппорт соединяет с отд-ем.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:59

Re: Укргазбанк

Oktawa, читайте договор к депозиту. Возможно, там будут указано касательно вариантов отмены пролонгации и в течение какого времени надо об этом сообщить. Также может стоит посетить отделение и уточнить у них.

А так очень похоже, что запрос на сервер от клиента не дошёл... :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:30

  Amethyst написав:
  Oktawa написав:У кого-то была такая проблема: при заключении депозита онлайн отменила автопролонгацию. Сегодня депозит должен был упасть на карту, а он продлился еще на 3 месяца. Звонила на г/л. Там отказались отменить эту пролонгацию, якобы я ее не отменяла, а сейчас такой возможности уже нет. Естественно доказать , что я ее отменяла я не могу.

У Банки эта фича еще полгода назад НЕ работала. Нужно было звонить на саппорт.
Потом ее типа запустили, но криво
:idea: Советую переключать пролонгацию в апликухе не ранее чем через 2..3 нед после открытия и не позднее 3..5 дн до окончанию.
И не торопитЬся щелкать туды/сюды, если сразу новый статус не отображается :mrgreen:

В день окончания депо можно отменить пролонгацию в отд-и, хотя бы звякнуть туда. Саппорт соединяет с отд-ем.

Ну вот сегодня день окончания депозита. Звонила на горячую линию и в отделение менеджеру. Сказали, что сегодня уже такой возможности нет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:41

Re: Укргазбанк

  Oktawa написав:Ну вот сегодня день окончания депозита. Звонила на горячую линию и в отделение менеджеру. Сказали, что сегодня уже такой возможности нет.
Это был не ваш менеджер (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 08:02

Re: Укргазбанк

Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:06

Re: Укргазбанк

Депозит
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:01

Re: Ринок ОВДП

А які ліміти в УКрагазбанку на повернення валюти?- чи можна з двох різних доларових рахунків знімати в еквіваленті по 100К
andriy_labay
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