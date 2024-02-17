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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 12:20
amatorodessa написав: Howl написав:andriy_labay
, обмеження НБУ:
- якщо знімати валюту, то до 100к у гривневому еквіваленті діє на клієнта протягом календарної доби;
- якщо знімати гривню, то до 100к ₴ з рахунку.
Тобто за добу можна зняти , наприклад, 200 тис. Грн з двох карток Одного банку ? Які належать одному клієнту ?
Если у карт отдельные (разные) счета - то да, если счет один (основная + допка или 2 допки к одному счету) - то нет
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Додано: Суб 17 лют, 2024 12:21
amatorodessa, выходить, до так. Обмеження НБУ дивився в застосунку monobank і на сайті ПриватБанку — інформація співпадала.
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