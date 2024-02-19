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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 лют, 2024 12:20
amatorodessa написав: Howl написав:andriy_labay
, обмеження НБУ:
- якщо знімати валюту, то до 100к у гривневому еквіваленті діє на клієнта протягом календарної доби;
- якщо знімати гривню, то до 100к ₴ з рахунку.
Тобто за добу можна зняти , наприклад, 200 тис. Грн з двох карток Одного банку ? Які належать одному клієнту ?
Если у карт отдельные (разные) счета - то да, если счет один (основная + допка или 2 допки к одному счету) - то нет
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Додано: Суб 17 лют, 2024 12:21
amatorodessa, выходить, до так. Обмеження НБУ дивився в застосунку monobank і на сайті ПриватБанку — інформація співпадала.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 13:51
WallNutPen написав: amatorodessa написав: Howl написав:andriy_labay
, обмеження НБУ:
- якщо знімати валюту, то до 100к у гривневому еквіваленті діє на клієнта протягом календарної доби;
- якщо знімати гривню, то до 100к ₴ з рахунку.
Тобто за добу можна зняти , наприклад, 200 тис. Грн з двох карток Одного банку ? Які належать одному клієнту ?
Если у карт отдельные (разные) счета - то да
но большинство банков отказывают ТАК выдавать в день более 100Кгрн на клиента. И во многих случаях пытаться что-то доказывать было себе дороже
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:52
Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:03
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
З економ,яка наприклад під депозит у гривні, безкоштовно
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:55
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
с карты ПроЗапас - с комиссией, с других (виртуалка какая-то еще ж бывает) - не знаю.
с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 12:13
flysoulfly написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
с карты ПроЗапас - с комиссией, с других (виртуалка какая-то еще ж бывает) - не знаю.
с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.
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