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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:20

  amatorodessa написав:
Howl написав:andriy_labay, обмеження НБУ:
  • якщо знімати валюту, то до 100к у гривневому еквіваленті діє на клієнта протягом календарної доби;
  • якщо знімати гривню, то до 100к ₴ з рахунку.
Тобто за добу можна зняти , наприклад, 200 тис. Грн з двох карток Одного банку ? Які належать одному клієнту ?

Если у карт отдельные (разные) счета - то да, если счет один (основная + допка или 2 допки к одному счету) - то нет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:21

Re: Укргазбанк

amatorodessa, выходить, до так. Обмеження НБУ дивився в застосунку monobank і на сайті ПриватБанку — інформація співпадала.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:51

  WallNutPen написав:
  amatorodessa написав:
Howl написав:andriy_labay, обмеження НБУ:
  • якщо знімати валюту, то до 100к у гривневому еквіваленті діє на клієнта протягом календарної доби;
  • якщо знімати гривню, то до 100к ₴ з рахунку.
Тобто за добу можна зняти , наприклад, 200 тис. Грн з двох карток Одного банку ? Які належать одному клієнту ?

Если у карт отдельные (разные) счета - то да
но большинство банков отказывают ТАК выдавать в день более 100Кгрн на клиента. И во многих случаях пытаться что-то доказывать было себе дороже :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:52

Re: Укргазбанк

Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:03

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?

З економ,яка наприклад під депозит у гривні, безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:55

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
с карты ПроЗапас - с комиссией, с других (виртуалка какая-то еще ж бывает) - не знаю.

с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:13

  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
с карты ПроЗапас - с комиссией, с других (виртуалка какая-то еще ж бывает) - не знаю.

с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.

Депозит на 7 днів від 1000 грн
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:44

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
с карты ПроЗапас - с комиссией, с других (виртуалка какая-то еще ж бывает) - не знаю.

с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.

Депозит на 7 днів від 1000 грн
мне на 7 дней отказали.
Везде самодеятельность.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:58

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Перевод с Укргаза в другой банк по реквизитам с комиссией?
с карты ПроЗапас - с комиссией, с других (виртуалка какая-то еще ж бывает) - не знаю.

с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.

Депозит на 7 днів від 1000 грн
мне на 7 дней отказали.
Везде самодеятельность.[/quote]
Депозити відкриваєте в застосунку, не можуть заборонити
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:11

  sens написав:
  flysoulfly написав:с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.

мне на 7 дней отказали.
Везде самодеятельность

Депозит на 7 днів від 1000 грн.


Депозити відкриваєте в застосунку, не можуть заборонити

мне было озвучено: карта пластик тп "Економ" открывается только в отделении
под 3 мес.депозит
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 19 лют, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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