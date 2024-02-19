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Укргазбанк
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:15
flysoulfly написав: flysoulfly написав:
с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.
мне на 7 дней отказали.
Везде самодеятельность
Депозит на 7 днів від 1000 грн.
Депозити відкриваєте в застосунку, не можуть заборонити
мне было озвучено: карта пластик тп "Економ" открывается под 3 мес.депозит только в отделении
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Вам вона потрібна ця картка ?
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sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:19
Якщо відкрити ТП Економ у відділенні, потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
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mogicanin1986
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:21
sens написав:
карта пластик тп "Економ"
Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн
, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:27
flysoulfly написав: sens написав:
карта пластик тп "Економ"
Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн
, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой
Уточнити треба на кц на яких умовах можуть заборонити у відділенні відкриття продукту. Бачив таку одноосібну маячню в єдиному відділенні в Києві " Полтава банк " . Тут позиції безкоштовно
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:28
mogicanin1986 написав:
Якщо відкрити ТП Економ у відділенні
не знаю, мне без депо не дали открыть Економ.
у них во всех отделениях самодеятельность, в одних снимал через ПОС сразу с карты, в других "нельзя снимать с карты, только проводкой со счета через экономиста"
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:30
flysoulfly написав: mogicanin1986 написав:
Якщо відкрити ТП Економ у відділенні
не знаю, мне без депо не дали открыть Економ.
у них во всех отделениях самодеятельность, в одних снимал через ПОС сразу с карты, в других "нельзя снимать с карты, только проводкой со счета через экономиста"
Внесення на депозит можна з картки прозапас ,відсоток і тіла на Економ
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32
sens написав: flysoulfly написав: sens написав:
карта пластик тп "Економ"
Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн
, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой
Уточнити треба на кц на яких умовах можуть заборонити у відділенні відкриття продукту.
та можно и жалобу на отделение накатать - и хрен я тогда получаю, а не нормальные купюры валюты с той кассы
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:34
mogicanin1986 написав:
потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ
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