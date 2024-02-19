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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:15

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:с карты , которую под депозит открывают в отделении ( тп "Економ") - без комиссии. Депо должен быть вроде 3 мес. минимум, но это не точно.

мне на 7 дней отказали.
Везде самодеятельность

Депозит на 7 днів від 1000 грн.


Депозити відкриваєте в застосунку, не можуть заборонити

мне было озвучено: карта пластик тп "Економ" открывается под 3 мес.депозит только в отделении[/quote]
Вам вона потрібна ця картка ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:19

Якщо відкрити ТП Економ у відділенні, потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:21

  sens написав:карта пластик тп "Економ"

Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:27

  flysoulfly написав:
  sens написав:карта пластик тп "Економ"

Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой

Уточнити треба на кц на яких умовах можуть заборонити у відділенні відкриття продукту. Бачив таку одноосібну маячню в єдиному відділенні в Києві " Полтава банк " . Тут позиції безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:28

  mogicanin1986 написав:Якщо відкрити ТП Економ у відділенні

не знаю, мне без депо не дали открыть Економ.
у них во всех отделениях самодеятельность, в одних снимал через ПОС сразу с карты, в других "нельзя снимать с карты, только проводкой со счета через экономиста"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:30

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:Якщо відкрити ТП Економ у відділенні

не знаю, мне без депо не дали открыть Економ.
у них во всех отделениях самодеятельность, в одних снимал через ПОС сразу с карты, в других "нельзя снимать с карты, только проводкой со счета через экономиста"

Внесення на депозит можна з картки прозапас ,відсоток і тіла на Економ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:карта пластик тп "Економ"

Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой

Уточнити треба на кц на яких умовах можуть заборонити у відділенні відкриття продукту.
та можно и жалобу на отделение накатать - и хрен я тогда получаю, а не нормальные купюры валюты с той кассы
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:34

  mogicanin1986 написав:потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:54

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ

Та чо? У мене правда економ соцпенс. Прозапас-вільнодепо-економ. Можете ще внутрішньобанківський переказ спробувати.
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