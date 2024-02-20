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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:15

Вам вона потрібна ця картка ?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:19

Якщо відкрити ТП Економ у відділенні, потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:21

  sens написав:карта пластик тп "Економ"

Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:27

  flysoulfly написав:
  sens написав:карта пластик тп "Економ"

Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой

Уточнити треба на кц на яких умовах можуть заборонити у відділенні відкриття продукту. Бачив таку одноосібну маячню в єдиному відділенні в Києві " Полтава банк " . Тут позиції безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:28

  mogicanin1986 написав:Якщо відкрити ТП Економ у відділенні

не знаю, мне без депо не дали открыть Економ.
у них во всех отделениях самодеятельность, в одних снимал через ПОС сразу с карты, в других "нельзя снимать с карты, только проводкой со счета через экономиста"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:30

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:Якщо відкрити ТП Економ у відділенні

не знаю, мне без депо не дали открыть Економ.
у них во всех отделениях самодеятельность, в одних снимал через ПОС сразу с карты, в других "нельзя снимать с карты, только проводкой со счета через экономиста"

Внесення на депозит можна з картки прозапас ,відсоток і тіла на Економ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:32

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:карта пластик тп "Економ"

Вам вона потрібна ця картка ?
я не знаю
я не открывал ничего тут онлайн, кроме старых конвертдепо
картсчет с виртуалкой - там же тарифный план другой

Уточнити треба на кц на яких умовах можуть заборонити у відділенні відкриття продукту.
та можно и жалобу на отделение накатать - и хрен я тогда получаю, а не нормальные купюры валюты с той кассы
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:34

  mogicanin1986 написав:потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:54

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ

Та чо? У мене правда економ соцпенс. Прозапас-вільнодепо-економ. Можете ще внутрішньобанківський переказ спробувати.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:24

Re: Укргазбанк

У пенсионера зарплатная картка, на которую предприятие, где он работал, скидывает помощь для пенсионеров. Срок действия карточки завершился в 22 году, карточку банк продлил на 180 дней или на год в общем случае. В декабре банк прислал сообщение, что карта ждёт клиента в Киевском отделении банка, хотя клиент её получал в населённом пункте Донецкой области, где сейчас банк не работает.
Узнали в контакт-центре, что через них к данному счёту можно выпустить цифровую/виртуальную карту — чем и воспользовались. До оформления карты зарегистрировались в ЕкоБанке. Поступил звонок от банка и завершили процесс подачи заявки на на выпуск цифровой карты. Через какое-то время получили в сообщении последние 4 цифры карты и ПИН-код от неё.
До этого я пенсионера проконсультировал: после получения сообщения зайти в приложение, ввести пароль и посмотреть отображение карты.
В общем, пенсионер попросил подойти. Смотрю, а учётка ЕкоБанк заблокирована и просит ввести полный номер карты + ПИН код от неё. Контакт-центр помочь не может и отправляет в отделение банка.

1 Есть какие-то возможности узнать номер цифровой карты удалённо?

2 Насколько я понимаю, то продлении карты номер её сохраняется. При запросе на генерацию ПИН через SMS нет никакого ответа.

ps Ощад хоть продлевает несколько раз номер карты, а Укргазбанк вообще не думают о клиентах.
Howl
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