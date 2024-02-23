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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лют, 2024 21:45
24589 написав: flysoulfly написав: mogicanin1986 написав:
потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ
Та чо? У мене правда економ соцпенс. Прозапас-вільнодепо-економ. Можете ще внутрішньобанківський переказ спробувати.
Підкажіть будь ласка назву вільнодепо, подивився в додатку його немає. Виходить треба це вільнодепо відкривати у відділенні? Після відкриття в додатку буде світитися?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:37
mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,
Прибуткова 7-ка.
але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"
хто знає як це лікується?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:27
KVV написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,
Прибуткова 7-ка.
але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"
хто знає як це лікується?
Введіть ваш іпн 10 цифр
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2
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:32
sens написав:
Введіть ваш іпн 10 цифр
не допомогло.
результат той самий "підпис не створено....
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:34
KVV написав: sens написав:
Введіть ваш іпн 10 цифр
не допомогло.
результат той самий "підпис не створено....
Краще прийти до відділення
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:58
KVV написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,
Прибуткова 7-ка.
але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"
хто знає як це лікується?
Спробував, так само не вийшло.
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IDAN
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:07
IDAN написав: KVV написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,
Прибуткова 7-ка.
але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"
хто знає як це лікується?
Спробував, так само не вийшло.
може допоможе видалити аппку з кешем
, перевстановити її й спробувати створити КЕП знов ?
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