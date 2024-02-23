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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 21:45

  24589 написав:
  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:потім в додатку можна буде робити перекази з Прозапас на Економ без комісії?
без комиссии - только через выплату открытого с прозапаса грндепозита на Економ

Та чо? У мене правда економ соцпенс. Прозапас-вільнодепо-економ. Можете ще внутрішньобанківський переказ спробувати.

Підкажіть будь ласка назву вільнодепо, подивився в додатку його немає. Виходить треба це вільнодепо відкривати у відділенні? Після відкриття в додатку буде світитися?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:37

  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,

Прибуткова 7-ка.

але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"

хто знає як це лікується?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:27

  KVV написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,

Прибуткова 7-ка.

але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"

хто знає як це лікується?

Введіть ваш іпн 10 цифр
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:32

  sens написав:Введіть ваш іпн 10 цифр

не допомогло.
результат той самий "підпис не створено....
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:34

  KVV написав:
  sens написав:Введіть ваш іпн 10 цифр

не допомогло.
результат той самий "підпис не створено....

Краще прийти до відділення
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:58

  KVV написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,

Прибуткова 7-ка.

але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"

хто знає як це лікується?

Спробував, так само не вийшло.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:07

  IDAN написав:
  KVV написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,

Прибуткова 7-ка.

але для його відкриття в застосунку потрібен КЕП, а при його створенні пише "підпис не створено. помилка серверу"

хто знає як це лікується?

Спробував, так само не вийшло.
може допоможе видалити аппку з кешем, перевстановити її й спробувати створити КЕП знов ?
flysoulfly
 
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