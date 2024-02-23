Прибуткова 7-ка.
Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:58
Прибуткова 7-ка.
Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"
Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:34
А ПроЗапас?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:12
Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"[/quote]
А ПроЗапас?[/quote]
Це картка чи рахунок з картою, на залишок коштів на цій карті зараховуються % наприклад колись на карту для виплат в приваті теж зараховували % зараз вже немає, або в Сенс до 1 березня буде % на карту Хамелеон, бо з 1 березня вже не буде %
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