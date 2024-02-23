Прибуткова 7-ка.
Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:58
Прибуткова 7-ка.
Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"
Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:34
А ПроЗапас?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:12
Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"[/quote]
А ПроЗапас?[/quote]
Це картка чи рахунок з картою, на залишок коштів на цій карті зараховуються % наприклад колись на карту для виплат в приваті теж зараховували % зараз вже немає, або в Сенс до 1 березня буде % на карту Хамелеон, бо з 1 березня вже не буде %
Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:30
А ПроЗапас?[/quote]
Це картка чи рахунок з картою, на залишок коштів на цій карті зараховуються % наприклад колись на карту для виплат в приваті теж зараховували % зараз вже немає, або в Сенс до 1 березня буде % на карту Хамелеон, бо з 1 березня вже не буде %[/quote] зняття з валютного прозапас безкоштовно,з гривневого з комісією
Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:42
в такому порядку мені відповіла підтримка
два дні думали над моїм питанням, а потім передзвонили і радісно повідомили, що мені потрібно звернутися у відділення.
відповідаю їм словами класика "цеж вже було" (був у відділенні у четвер) - всеодно до від-ння.
зависла на прозапасі всього лиш 1к, але спорт є спорт.
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