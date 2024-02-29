RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:58

  KVV написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,

Прибуткова 7-ка.

Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"
mogicanin1986
 
Повідомлень: 290
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:34

  mogicanin1986 написав:
  KVV написав:
  mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка назву вільнодепо,

Прибуткова 7-ка.

Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"

А ПроЗапас?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3282
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:12

Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"[/quote]
А ПроЗапас?[/quote]
Це картка чи рахунок з картою, на залишок коштів на цій карті зараховуються % наприклад колись на карту для виплат в приваті теж зараховували % зараз вже немає, або в Сенс до 1 березня буде % на карту Хамелеон, бо з 1 березня вже не буде %
mogicanin1986
 
Повідомлень: 290
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:30

  mogicanin1986 написав:Це депозит строковий, на сім днів. Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час, або в Ізі банк безстроковий депозит "заначка"

А ПроЗапас?[/quote]
Це картка чи рахунок з картою, на залишок коштів на цій карті зараховуються % наприклад колись на карту для виплат в приваті теж зараховували % зараз вже немає, або в Сенс до 1 березня буде % на карту Хамелеон, бо з 1 березня вже не буде %[/quote] зняття з валютного прозапас безкоштовно,з гривневого з комісією
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15999
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:42

  flysoulfly написав:в порядке бреда, но "а вдруг"

в такому порядку мені відповіла підтримка :)

два дні думали над моїм питанням, а потім передзвонили і радісно повідомили, що мені потрібно звернутися у відділення.
відповідаю їм словами класика "цеж вже було" (був у відділенні у четвер) - всеодно до від-ння.

зависла на прозапасі всього лиш 1к, але спорт є спорт. :mrgreen:
KVV
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:30

Підкажіть, будь ласка, як зараз ходять СЕПи з Газмясу на Моно? Декілька годин і буде там?

upd: пару хвилин, по факту
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2992 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5823)
29.02.2024 15:38
Sense Bank (11458)
29.02.2024 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.