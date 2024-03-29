WallNutPen написав:lara_08 это безусловно весточка от финмона. Но это приведение внутренних процессов по финмону к требованиям НБУ. Именно регулятор заставил банки с сентября прошлого года ввести в финмон понятие максимальных месячных поступлений клиента и предусмотрел что клиент не должен превышать двукратно данный показатель. При этом НБУ дал банкам время на внедрение этого новшества. Мне почему-то казалось что до минувшего НГ. По крайней мере большинство банков (Моня, рада, МТБ, пумба, ощад и др.) что-то подобное уже сделали в декабре январе. Но газмяс почему-то очухался лишь с началом весны. В принципе то что запросил сейчас газик - даст вам выбрать вашу месячную сумму дохода (там на выбор будет несколько вилок - я выбрал 50-100к) после чего сам посчитает максимальные поступления (мне нарисовал 400к) поменять которые при заполнении данной формы у вас возможности не будет. В принципе ничего критичного пока нет. Но гайки закручиваются постоянно (не в смысле газика а в БСУ), логика в этом зачастую отсутствует - к примеру никак не учитывается наличие белых накоплений - получается человек всю жизнь обязан до смерти работать иначе финмон его заблочит - жить становится все сложнее. Но пока можно. Ничего страшного пока имхо не произошло
В газе непродумано, из того что прошел понравилось в Акорде, там месячный доход умножают на 12 и эта сумма ежемесячного пополнения в месяц, в абанке там можно выбрать три варианта откуда деньги: я выбрал власні заощадження, спадщина, та пензія) правда если абанк захочет, то по договору отнимет 30% средств клиента(((
Це таке Як в приваті Копілка, тобто з витрат якась сума округяється та відправляється на цей гаманець. Але відразу кілька тисяч гривен туди не закинеш. Я питав у підтримки, ну нема безстрокового депо, як в ПУМБ і вільний, або в приваті приват вклад, або в Ізі заначка!
Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна[/quote][/quote] Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас(
mogicanin1986 написав:Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
[/quote] Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote] Смислє?? Завожу і виводу з прозапаса безкоштовно. Ану, момент, попробуєм, бо давно не клацав.
mogicanin1986 написав:Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
[/quote] Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote] Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками
mogicanin1986 написав:Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote] Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками[/quote] Я в сенсі, якщо закину на карту Прозапас якусь 1000 чи більше, відкрию цей Еко гаманець, а потім не вийде його поповнити, тоді прийдеться з Прозапас виводити на інший банк, а це коміс, хоч P2P хоч Сепом, а я якось коміс відвик банкам платити, все намагаюсь уникнути, відкрив картки в газі для каруселі)
mogicanin1986 написав:відкрив картки в газі для каруселі)
її ж вже не буде . У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші
Скоріш за все вже не буде, на жаль. Але я ще встиг раніше трохи прокатиться, До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є.