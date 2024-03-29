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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 21:02

  WallNutPen написав:lara_08 это безусловно весточка от финмона. Но это приведение внутренних процессов по финмону к требованиям НБУ. Именно регулятор заставил банки с сентября прошлого года ввести в финмон понятие максимальных месячных поступлений клиента и предусмотрел что клиент не должен превышать двукратно данный показатель. При этом НБУ дал банкам время на внедрение этого новшества. Мне почему-то казалось что до минувшего НГ. По крайней мере большинство банков (Моня, рада, МТБ, пумба, ощад и др.) что-то подобное уже сделали в декабре январе. Но газмяс почему-то очухался лишь с началом весны. В принципе то что запросил сейчас газик - даст вам выбрать вашу месячную сумму дохода (там на выбор будет несколько вилок - я выбрал 50-100к) после чего сам посчитает максимальные поступления (мне нарисовал 400к) поменять которые при заполнении данной формы у вас возможности не будет. В принципе ничего критичного пока нет. Но гайки закручиваются постоянно (не в смысле газика а в БСУ), логика в этом зачастую отсутствует - к примеру никак не учитывается наличие белых накоплений - получается человек всю жизнь обязан до смерти работать иначе финмон его заблочит - жить становится все сложнее. Но пока можно. Ничего страшного пока имхо не произошло

В газе непродумано, из того что прошел понравилось в Акорде, там месячный доход умножают на 12 и эта сумма ежемесячного пополнения в месяц, в абанке там можно выбрать три варианта откуда деньги: я выбрал власні заощадження,
спадщина, та пензія) правда если абанк захочет, то по договору отнимет 30% средств клиента(((
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 21:18

  mogicanin1986 написав:
  24589 написав:
  mogicanin1986 написав:Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час

Даа?
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... co_wallet/

Це таке Як в приваті Копілка, тобто з витрат якась сума округяється та відправляється на цей гаманець. Але відразу кілька тисяч гривен туди не закинеш. Я питав у підтримки, ну нема безстрокового депо, як в ПУМБ і вільний, або в приваті приват вклад, або в Ізі заначка!

Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
24589
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 21:27

Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна[/quote][/quote]
Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 21:40

  mogicanin1986 написав:Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
[/quote]
Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]
Смислє?? Завожу і виводу з прозапаса безкоштовно. Ану, момент, попробуєм, бо давно не клацав.
24589
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 21:44

  mogicanin1986 написав:Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна
[/quote]
Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]
Зображення
Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками
24589
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 22:14

  24589 написав:
  mogicanin1986 написав:Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна

Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]
Зображення
Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками[/quote]
Я в сенсі, якщо закину на карту Прозапас якусь 1000 чи більше, відкрию цей Еко гаманець, а потім не вийде його поповнити, тоді прийдеться з Прозапас виводити на інший банк, а це коміс, хоч P2P хоч Сепом, а я якось коміс відвик банкам платити, все намагаюсь уникнути, відкрив картки в газі для каруселі)
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 22:36

  mogicanin1986 написав:відкрив картки в газі для каруселі)
її ж вже не буде :( .
У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 22:40

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:відкрив картки в газі для каруселі)
її ж вже не буде :( .
У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші :)

Скоріш за все вже не буде, на жаль(
До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 14:56

  mogicanin1986 написав:
  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:відкрив картки в газі для каруселі)
її ж вже не буде :( .
У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші :)

Скоріш за все вже не буде, на жаль. Але я ще встиг раніше трохи прокатиться,
До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:02

Подскажите плз, где посмотреть суточные и месячные лимиты на исходящие СЭПы? Или напишите плз, кто в курсе?
pharus
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