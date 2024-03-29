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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 115116117118 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.2 5 19 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 2 2- Погане. Некомпетентне. 26% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 16% 3 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 26% 5 Всього голосів : 19 Додано: Вів 12 бер, 2024 21:02 WallNutPen написав: lara_08 это безусловно весточка от финмона. Но это приведение внутренних процессов по финмону к требованиям НБУ. Именно регулятор заставил банки с сентября прошлого года ввести в финмон понятие максимальных месячных поступлений клиента и предусмотрел что клиент не должен превышать двукратно данный показатель. При этом НБУ дал банкам время на внедрение этого новшества. Мне почему-то казалось что до минувшего НГ. По крайней мере большинство банков (Моня, рада, МТБ, пумба, ощад и др.) что-то подобное уже сделали в декабре январе. Но газмяс почему-то очухался лишь с началом весны. В принципе то что запросил сейчас газик - даст вам выбрать вашу месячную сумму дохода (там на выбор будет несколько вилок - я выбрал 50-100к) после чего сам посчитает максимальные поступления (мне нарисовал 400к) поменять которые при заполнении данной формы у вас возможности не будет. В принципе ничего критичного пока нет. Но гайки закручиваются постоянно (не в смысле газика а в БСУ), логика в этом зачастую отсутствует - к примеру никак не учитывается наличие белых накоплений - получается человек всю жизнь обязан до смерти работать иначе финмон его заблочит - жить становится все сложнее. Но пока можно. Ничего страшного пока имхо не произошло это безусловно весточка от финмона. Но это приведение внутренних процессов по финмону к требованиям НБУ. Именно регулятор заставил банки с сентября прошлого года ввести в финмон понятие максимальных месячных поступлений клиента и предусмотрел что клиент не должен превышать двукратно данный показатель. При этом НБУ дал банкам время на внедрение этого новшества. Мне почему-то казалось что до минувшего НГ. По крайней мере большинство банков (Моня, рада, МТБ, пумба, ощад и др.) что-то подобное уже сделали в декабре январе. Но газмяс почему-то очухался лишь с началом весны. В принципе то что запросил сейчас газик - даст вам выбрать вашу месячную сумму дохода (там на выбор будет несколько вилок - я выбрал 50-100к) после чего сам посчитает максимальные поступления (мне нарисовал 400к) поменять которые при заполнении данной формы у вас возможности не будет. В принципе ничего критичного пока нет. Но гайки закручиваются постоянно (не в смысле газика а в БСУ), логика в этом зачастую отсутствует - к примеру никак не учитывается наличие белых накоплений - получается человек всю жизнь обязан до смерти работать иначе финмон его заблочит - жить становится все сложнее. Но пока можно. Ничего страшного пока имхо не произошло

В газе непродумано, из того что прошел понравилось в Акорде, там месячный доход умножают на 12 и эта сумма ежемесячного пополнения в месяц, в абанке там можно выбрать три варианта откуда деньги: я выбрал власні заощадження,

спадщина, та пензія) правда если абанк захочет, то по договору отнимет 30% средств клиента((( В газе непродумано, из того что прошел понравилось в Акорде, там месячный доход умножают на 12 и эта сумма ежемесячного пополнения в месяц, в абанке там можно выбрать три варианта откуда деньги: я выбрал власні заощадження,спадщина, та пензія) правда если абанк захочет, то по договору отнимет 30% средств клиента((( mogicanin1986 Повідомлень: 299 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 21:18 mogicanin1986 написав: 24589 написав: mogicanin1986 написав: Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час Безстрокового депозиту в Укргазі немає, наприклад як в Приватбанку депозит приватвклад, звідки можна зняти гроші в будь який час

Даа?

https://www.ukrgasbank.com/private/card ... co_wallet/ Даа?

Це таке Як в приваті Копілка, тобто з витрат якась сума округяється та відправляється на цей гаманець. Але відразу кілька тисяч гривен туди не закинеш. Я питав у підтримки, ну нема безстрокового депо, як в ПУМБ і вільний, або в приваті приват вклад, або в Ізі заначка! Це таке Як в приваті Копілка, тобто з витрат якась сума округяється та відправляється на цей гаманець. Але відразу кілька тисяч гривен туди не закинеш. Я питав у підтримки, ну нема безстрокового депо, як в ПУМБ і вільний, або в приваті приват вклад, або в Ізі заначка!

Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна 24589 Повідомлень: 89 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 21:27 Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна[/quote][/quote]

Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас( mogicanin1986 Повідомлень: 299 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 21:40 mogicanin1986 написав: Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна [/quote]

Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]

Смислє?? Завожу і виводу з прозапаса безкоштовно. Ану, момент, попробуєм, бо давно не клацав. [/quote]Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]Смислє?? Завожу і виводу з прозапаса безкоштовно. Ану, момент, попробуєм, бо давно не клацав. 24589 Повідомлень: 89 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 21:44 mogicanin1986 написав: Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна [/quote]

Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]



Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками [/quote]Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками 24589 Повідомлень: 89 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 22:14 24589 написав: mogicanin1986 написав: Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна Нє ну хз шо вам сказала підтримка, але закинути я на нього можу скіко хоч. Хоча, можливо, його вже зараз не можна новий відкрити. По старим все можна

Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]



Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками[/quote]

Я в сенсі, якщо закину на карту Прозапас якусь 1000 чи більше, відкрию цей Еко гаманець, а потім не вийде його поповнити, тоді прийдеться з Прозапас виводити на інший банк, а це коміс, хоч P2P хоч Сепом, а я якось коміс відвик банкам платити, все намагаюсь уникнути, відкрив картки в газі для каруселі) Цей Еко гаманець є в додатку, тобто якось його можна відкрити, але закинути будь яку суму.. не впевнений, перевіряти не буду, бо туди заведеш Мані, а в обратку коміс з Прозапас([/quote]Ну ось, фуричіть. На час не звертайте уваги, це щойно, просто у них такі приколи з проводками[/quote]Я в сенсі, якщо закину на карту Прозапас якусь 1000 чи більше, відкрию цей Еко гаманець, а потім не вийде його поповнити, тоді прийдеться з Прозапас виводити на інший банк, а це коміс, хоч P2P хоч Сепом, а я якось коміс відвик банкам платити, все намагаюсь уникнути, відкрив картки в газі для каруселі) mogicanin1986 Повідомлень: 299 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 22:36 mogicanin1986 написав: відкрив картки в газі для каруселі) відкрив картки в газі для каруселі) її ж вже не буде .

У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші її ж вже не будеУ банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші flysoulfly Повідомлень: 4647 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1578 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 бер, 2024 22:40 flysoulfly написав: mogicanin1986 написав: відкрив картки в газі для каруселі) відкрив картки в газі для каруселі) її ж вже не буде .

У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші її ж вже не будеУ банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші

Скоріш за все вже не буде, на жаль(

До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є. Скоріш за все вже не буде, на жаль(До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є. mogicanin1986 Повідомлень: 299 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 бер, 2024 14:56 mogicanin1986 написав: flysoulfly написав: mogicanin1986 написав: відкрив картки в газі для каруселі) відкрив картки в газі для каруселі) її ж вже не буде .

У банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші її ж вже не будеУ банках будуть лише питання, звідки у клієнта були ОТАКІ гроші

Скоріш за все вже не буде, на жаль. Але я ще встиг раніше трохи прокатиться,

До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є. Скоріш за все вже не буде, на жаль. Але я ще встиг раніше трохи прокатиться,До речі відкрив зараз Еко гаманець, дійсно переказав на нього з карти свій залишок. Так що дійсно такий цікавий безстроковий депозит в газі таки є. mogicanin1986 Повідомлень: 299 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:02 Подскажите плз, где посмотреть суточные и месячные лимиты на исходящие СЭПы? Или напишите плз, кто в курсе? pharus

Повідомлень: 1139 З нами з: 05.12.08 Подякував: 2999 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 115116117118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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