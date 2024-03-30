RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:02

  pharus написав:Подскажите плз, где посмотреть суточные и месячные лимиты на исходящие СЭПы? Или напишите плз, кто в курсе?

Більше ніж в державному Сенсбанк. Достатньо?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16290
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44

Re: Укргазбанк

Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
colovort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 13.07.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:54

  colovort написав:Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?

Так
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16290
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 116117118119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11696)
30.03.2024 12:01
Ринок ОВДП (5985)
30.03.2024 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.