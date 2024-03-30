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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:02
pharus написав:
Подскажите плз, где посмотреть суточные и месячные лимиты на исходящие СЭПы? Или напишите плз, кто в курсе?
Більше ніж в державному Сенсбанк. Достатньо?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44
Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
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colovort
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Додано: Суб 30 бер, 2024 11:54
colovort написав:
Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
Так
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