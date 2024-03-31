Більше ніж в державному Сенсбанк. Достатньо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 15:02
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:44
Re: Укргазбанк
Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:54
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:16
Re: Укргазбанк
colovort, на період воєнного стану банк продовжує один раз термін дії карток на 180 днів (точний термін можна дізнатися в підтримці). Також поки картка активна, то слід зареєструватися в мобільному застосунку + через підтримку до свого рахунку замовити цифрову (віртуальну) картку. Це дозволить користуватися послугами до отримання у відділенні банку пластику, якщо він необхідний.
Додано: Нед 31 бер, 2024 23:25
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