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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:02
pharus написав:
Подскажите плз, где посмотреть суточные и месячные лимиты на исходящие СЭПы? Или напишите плз, кто в курсе?
Більше ніж в державному Сенсбанк. Достатньо?
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sens
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:44
Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
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colovort
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:54
colovort написав:
Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
Так
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:16
colovort, на період воєнного стану банк продовжує один раз термін дії карток на 180 днів (точний термін можна дізнатися в підтримці). Також поки картка активна, то слід зареєструватися в мобільному застосунку + через підтримку до свого рахунку замовити цифрову (віртуальну) картку. Це дозволить користуватися послугами до отримання у відділенні банку пластику, якщо він необхідний.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 00:25
colovort написав:
Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
До конца мая.
Мне банк сам перевыпускал карту в следующем месяце после указанного на карте срока и присылал смс забрать.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 13:46
Аналогичная ситуация.Закончился срок действия карты, банк сам перевыпусти.Я пришел забрал.Теперь в приложении висят две карты: старая и новая.С одинаковым остатком.Это так и должно быть?Что то я думал что при перевыпуске старая закончившаяся карта автоматом закроется.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 21:33
посетитель написав:
Теперь в приложении висят две карты: старая и новая.С одинаковым остатком.Это так и должно быть?Что то я думал что при перевыпуске старая закончившаяся карта автоматом закроется.
у мене відображалися стара та нова більше року, потім стара зникла, не помітив коли.
ще до 24.02.22 це було
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novichok
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Додано: Вів 09 кві, 2024 00:39
Подскажите, пожалуйста, какие продукты открыть для конвертации по 50к
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NDV
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Додано: Вів 09 кві, 2024 01:11
NDV написав:
Подскажите, пожалуйста, какие продукты открыть для конвертации по 50к
Картки ПроЗапас, гривневу та валютні. В додатоку ЕкоБанк можна відкрити віртуальні.
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novichok
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