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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 16:02

  pharus написав:Подскажите плз, где посмотреть суточные и месячные лимиты на исходящие СЭПы? Или напишите плз, кто в курсе?

Більше ніж в державному Сенсбанк. Достатньо?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:44

Re: Укргазбанк

Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
colovort
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:54

  colovort написав:Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?

Так
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:16

Re: Укргазбанк

colovort, на період воєнного стану банк продовжує один раз термін дії карток на 180 днів (точний термін можна дізнатися в підтримці). Також поки картка активна, то слід зареєструватися в мобільному застосунку + через підтримку до свого рахунку замовити цифрову (віртуальну) картку. Це дозволить користуватися послугами до отримання у відділенні банку пластику, якщо він необхідний.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 00:25

  colovort написав:Есть карта VISA УКРГАЗБАНК. Срок действия 04/24. Скажите она действительна ещё до конца апреля?
До конца мая.
Мне банк сам перевыпускал карту в следующем месяце после указанного на карте срока и присылал смс забрать.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:46

Re: Укргазбанк

Аналогичная ситуация.Закончился срок действия карты, банк сам перевыпусти.Я пришел забрал.Теперь в приложении висят две карты: старая и новая.С одинаковым остатком.Это так и должно быть?Что то я думал что при перевыпуске старая закончившаяся карта автоматом закроется.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:33

  посетитель написав:Теперь в приложении висят две карты: старая и новая.С одинаковым остатком.Это так и должно быть?Что то я думал что при перевыпуске старая закончившаяся карта автоматом закроется.

у мене відображалися стара та нова більше року, потім стара зникла, не помітив коли.
ще до 24.02.22 це було
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 00:39

Re: Укргазбанк

Подскажите, пожалуйста, какие продукты открыть для конвертации по 50к
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 01:11

  NDV написав:Подскажите, пожалуйста, какие продукты открыть для конвертации по 50к

Картки ПроЗапас, гривневу та валютні. В додатоку ЕкоБанк можна відкрити віртуальні.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:26

Шановні клієнти!

✅ Інформуємо, що у вихідні дні (субота, неділя) та в робочі дні з 18:00 до 09:00
для оперативного отримання відповіді від банку звертайтесь до:

✔️ Telegram-чату: @ecobank_bot
✔️ Контакт-центру 0800309000 (цілодобово). Для дзвінків із-за
кордону: +380444944650, +380445904999.

✅ Якщо бажаєте оформити звернення, будь ласка, скористайтесь формою зворотного зв’язку на сайті Укргазбанку:
https://www.ukrgasbank.com/contacts/com ... nd_offers/

Гарних та тихих вихідних! 💚
sens
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