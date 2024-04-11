novichok
Дякую!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:12
Re: Укргазбанк
А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|