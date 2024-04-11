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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:21

novichok

Дякую!
NDV
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Повідомлень: 188
З нами з: 09.06.19
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:12

Re: Укргазбанк

А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 09.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 117118119120
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