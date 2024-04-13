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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:21
novichok
Дякую!
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NDV
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Додано: Чет 11 кві, 2024 21:12
А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно
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NDV
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Додано: Суб 13 кві, 2024 08:00
NDV написав:
А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно
У відділенні. Можна в чатіку/КЦ замовити і привезуть іменний.
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