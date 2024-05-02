novichok
Дякую!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:12
Re: Укргазбанк
А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:00
Додано: Пон 15 кві, 2024 21:54
Re: Укргазбанк
Користуюсь цим банком щоб виводити долари з Paypal
бо курс 1:1 збігається з пайпалом і немає втрат із-за різниці курсів як з іншими банками
це тому що і там і там курс НБУ?
чи є ще подібні банки?
зняття доларів з карти в касі без комісій
вивід з палки 1 до 1 доларів не дивлячись на конвертацію долар-гривня-долар
зарахування на карту правда пару місяців назад стало з 0,5% комісією
до цього взагалі без втрати виводив долари
Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10
Re: Укргазбанк
Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:52
Re: Укргазбанк
Дюрі-бачі, йти до відділення.
Якщо там не допоможуть, то оформлювати картку... Це укргаз )
Додано: Чет 02 тра, 2024 10:17
подивіться в додатках інших своїх банків, з яких можливо колись поповнювали цю картку (або навпаки). 4 цифри там дивлюсь або в історії операцій, або в шаблонах
Додано: Чет 02 тра, 2024 12:33
Дюрі-бачі до цієї картки надходило смс з пін кодом.
в мене вона збереглася і позбавила від передчасного візиту до відділення.
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