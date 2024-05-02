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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:21

novichok

Дякую!
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:12

Re: Укргазбанк

А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:00

  NDV написав:А пластик в УкрГазе только в отделении оформляется? Подавал пару раз заявку через приложение - выдает ошибку постоянно

У відділенні. Можна в чатіку/КЦ замовити і привезуть іменний.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:54

Re: Укргазбанк

Користуюсь цим банком щоб виводити долари з Paypal
бо курс 1:1 збігається з пайпалом і немає втрат із-за різниці курсів як з іншими банками

це тому що і там і там курс НБУ?
чи є ще подібні банки?

зняття доларів з карти в касі без комісій
вивід з палки 1 до 1 доларів не дивлячись на конвертацію долар-гривня-долар

зарахування на карту правда пару місяців назад стало з 0,5% комісією
до цього взагалі без втрати виводив долари
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10

Re: Укргазбанк

Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:52

Re: Укргазбанк

Дюрі-бачі, йти до відділення.
Якщо там не допоможуть, то оформлювати картку... Це укргаз )
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:17

  Дюрі-бачі написав:Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?

подивіться в додатках інших своїх банків, з яких можливо колись поповнювали цю картку (або навпаки). 4 цифри там дивлюсь або в історії операцій, або в шаблонах
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:33

Дюрі-бачі до цієї картки надходило смс з пін кодом.
в мене вона збереглася і позбавила від передчасного візиту до відділення.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:22

Re: Укргазбанк

Пішов у відділення, там дуже довго ксерили паспорти (національний і чомусь закордонний) допитували, особливо про доходи. Вперше стандартні "близько х тис. грн." їх не влаштувало і довелось рахувати все по ОК-5 з точністю до копійки. А потім дали якийсь номер Київстара, куди я надіслав СМС і мені прийшло у відповідь СМС з Pin кодом і 4 заповітними цифрами...
Дуже своєрідний сервіс в банку, хоча менеджери стараються, попри всі зависання програм...
А ще дивно, що в них валюту куплену на картку можна забрати тільки завтра, хоча валюта є в касі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:38

Re: Укргазбанк

  Дюрі-бачі написав:А ще дивно, що в них валюту куплену на картку можна забрати тільки завтра, хоча валюта є в касі...
Это только если снимать через ордер, оформленный менеджером. Если же через терминал в кассе то можно снимать сразу после покупки валюты. Дело в том что через терминал банком принимается в расчет авторизационный остаток по карте, а через ордер - только реальный остаток по счету. А купленная валюта по счету проводится лишь следующим раб.днем (хотя авторизационный остаток поднимается сразу).
WallNutPen
 
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