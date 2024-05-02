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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:39
Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.
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Howl
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:29
Howl написав:
Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.
А як його відключати?
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Додано: Чет 02 тра, 2024 21:52
Дюрі-бачі написав:
Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?
Колись таке було у мене, знайшов договір та подивився там номер віртуальної карти. Але дійсно така система напрягає.
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mogicanin1986
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