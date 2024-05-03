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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 19:39
Re: Укргазбанк
Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.
Додано: Чет 02 тра, 2024 21:29
Додано: Чет 02 тра, 2024 21:52
Колись таке було у мене, знайшов договір та подивився там номер віртуальної карти. Але дійсно така система напрягає.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:44
Re: Укргазбанк
Можливо, через контакт-центр чи відділення.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:23
Прислали смс: теперь с карт ПроЗапас бесплатно перевод на любые карты Укргаза.
Но при таком переводе зачисление на газовскую депокарту"Економ" всьо равно ж будет с комиссией или нет?
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