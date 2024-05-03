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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:39

Re: Укргазбанк

Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:29

  Howl написав:Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.

А як його відключати?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:52

  Дюрі-бачі написав:Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?

Колись таке було у мене, знайшов договір та подивився там номер віртуальної карти. Але дійсно така система напрягає.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:44

Re: Укргазбанк

  посетитель написав:А як його відключати?
Можливо, через контакт-центр чи відділення.
https://www.ukrgasbank.com/inbank/m_banking/
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:23

Прислали смс: теперь с карт ПроЗапас бесплатно перевод на любые карты Укргаза.

Но при таком переводе зачисление на газовскую депокарту"Економ" всьо равно ж будет с комиссией или нет?
flysoulfly
 
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