Дюрі-бачі написав:Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?
Колись таке було у мене, знайшов договір та подивився там номер віртуальної карти. Але дійсно така система напрягає.
А что с металлами, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет. http://www.ukrgasbank.com/private/bank_metals/ Такое впечатление, что слитки завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.