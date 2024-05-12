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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:39

Re: Укргазбанк

Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:29

  Howl написав:Дюрі-бачі, вони підключили платний GSM-банкинг, тому не забудь його відключити.

А як його відключати?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 21:52

  Дюрі-бачі написав:Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?

Колись таке було у мене, знайшов договір та подивився там номер віртуальної карти. Але дійсно така система напрягає.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:44

Re: Укргазбанк

  посетитель написав:А як його відключати?
Можливо, через контакт-центр чи відділення.
https://www.ukrgasbank.com/inbank/m_banking/
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:23

Прислали смс: теперь с карт ПроЗапас бесплатно перевод на любые карты Укргаза.

Но при таком переводе зачисление на газовскую депокарту"Економ" всьо равно ж будет с комиссией или нет?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 12:23

  flysoulfly написав:Прислали смс: теперь с карт ПроЗапас бесплатно перевод на любые карты Укргаза.

Но при таком переводе зачисление на газовскую депокарту"Економ" всьо равно ж будет с комиссией или нет?

Зі сторони прозапаса не буде, зі сторони економ - буде звичайна комісія
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:38

А что с металлами, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет.
http://www.ukrgasbank.com/private/bank_metals/
Такое впечатление, что слитки завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 20:07

Re: Укргазбанк

  Дюрі-бачі написав:сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?


Шкода що не заглядував давно сюди і не встиг вчасно Вам відповісти... Можна було обійтись без відділення. Я мав схожу проблему з їх карткою АТБ минулого літа: хотів зайти в банкінг з комп'ютера, там захотіло 4 цифри номера картки, їх я десь правдами і неправдами у себе чи то по виписках чи то в мобільному додатку знайшов, але далі воно захотіло вже пін-код картки, якого на віртуалці в принципі не було на той момент, ну і я після трьох спроб "методом наукового тику" отримав заблоковану картку)) Написав у підтримку (вони навіть в телеграмі є) - проблема вирішилась десь за годину часу, попри те що це був вечір суботи (!)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 22:10

Re: Укргазбанк

nighthawk5, у тебе хоч картку заблокували, а знайомому пенсіонеру -- обліковий запис інтернет-банкінгу й тепер тільки йти до відділення. Пенсіонер поправляє своє здоров'я і навідається до відділення, якщо воно ще буде працювати в населеному пункті...
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 20:00

Re: Укргазбанк

  Howl написав:обліковий запис інтернет-банкінгу

А, туди я теж не міг зайти) Власне, вся проблема була в тому, що сидів би далі у мобільному додатку то все би було ок, не міг подумати що спроби зайти з браузера, маючи лише віртуалку, так можуть закінчуватись.
nighthawk5
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