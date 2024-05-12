Дюрі-бачі написав:Відкривав картку рік тому в мобільному додатку, реєструвався через Дію, сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?
Колись таке було у мене, знайшов договір та подивився там номер віртуальної карти. Але дійсно така система напрягає.
А что с металлами, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет. http://www.ukrgasbank.com/private/bank_metals/ Такое впечатление, что слитки завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
Дюрі-бачі написав:сьогодні спробував увійти в додаток - після вводу паролю та коду СМС почало вимагати 4 цифри номеру картки, які я звісно не знаю. Чи можна якось увійти в додаток чи потрібно йти до відділення?
Шкода що не заглядував давно сюди і не встиг вчасно Вам відповісти... Можна було обійтись без відділення. Я мав схожу проблему з їх карткою АТБ минулого літа: хотів зайти в банкінг з комп'ютера, там захотіло 4 цифри номера картки, їх я десь правдами і неправдами у себе чи то по виписках чи то в мобільному додатку знайшов, але далі воно захотіло вже пін-код картки, якого на віртуалці в принципі не було на той момент, ну і я після трьох спроб "методом наукового тику" отримав заблоковану картку)) Написав у підтримку (вони навіть в телеграмі є) - проблема вирішилась десь за годину часу, попри те що це був вечір суботи (!)
nighthawk5, у тебе хоч картку заблокували, а знайомому пенсіонеру -- обліковий запис інтернет-банкінгу й тепер тільки йти до відділення. Пенсіонер поправляє своє здоров'я і навідається до відділення, якщо воно ще буде працювати в населеному пункті...
А, туди я теж не міг зайти) Власне, вся проблема була в тому, що сидів би далі у мобільному додатку то все би було ок, не міг подумати що спроби зайти з браузера, маючи лише віртуалку, так можуть закінчуватись.