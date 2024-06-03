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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:53

Re: Укргазбанк

Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
24589
 
Повідомлень: 105
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:09

  24589 написав:Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!

Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 13.01.09
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:01

  flysoulfly написав:
  24589 написав:Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!

Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.

Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
24589
 
Повідомлень: 105
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:31

  24589 написав:
  flysoulfly написав:
  24589 написав:Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!

Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.

Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
не знаю, как сейчас (давно не юзал, тарифы меняли...),
но до начала мая на Економ карту ЛЮБОЕ безнал.пополнение было платное, кроме как депозитными деньгами. (про остальное нетривиальное, типа пенсионные итп, - не вникал)
flysoulfly
 
Повідомлень: 4872
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Подякував: 1631 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 00:39

Застосунок здох?
klug
 
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