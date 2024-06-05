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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:53

Re: Укргазбанк

Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
24589
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:09

  24589 написав:Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!

Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:01

  flysoulfly написав:
  24589 написав:Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!

Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.

Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:31

  24589 написав:
  flysoulfly написав:
  24589 написав:Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!

Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.

Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
не знаю, как сейчас (давно не юзал, тарифы меняли...),
но до начала мая на Економ карту ЛЮБОЕ безнал.пополнение было платное, кроме как депозитными деньгами. (про остальное нетривиальное, типа пенсионные итп, - не вникал)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 00:39

:arrow:
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 10:54

Re: Укргазбанк

Додаток не працює - регламентні роботи. Серед робочої неділі.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:03

  lel написав:Додаток не працює - регламентні роботи. Серед робочої неділі.

Там не только в приложении проблема - полчаса назад пытался пополнить карту в кассе отделения - отказ и прямо на чеке надпись "Підозра в шахрайських діях" - честно говоря впервые такое вижу и даже подофигел чутка ;(. Кассир направила к менеджеру - типа попытайтесь внести денежку через ордер на счет. Менеджер сказал что по его данным у меня с картой все ОК - ограничений нет. Но сформировать ордер тоже не смог. Система не дала. Порекомендовал звонить на гарячку - при этом его коллега при мне сказала что в банке системный сбой и карты не работают - на горячке соединяли очень долго (как сказал менеджер проблема видимо массовая и все звонят), ну и в итоге после того как я добрался до оператора она ничем помочь не смогла - сказала то что я уже и так знал - а массовом сбое в авторизации карт - предложила ждать и пробовать позже. На мой вопрос а пополнение по ИБАНу работает - ответила, что должно. Пульнул тестово 1 грн. с Сенса - ну а тут и приложение решило прилечь... Ось така *уйня малята :(
WallNutPen
 
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