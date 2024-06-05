Додано: Сер 05 чер, 2024 11:03

lel написав: Додаток не працює - регламентні роботи. Серед робочої неділі. Додаток не працює - регламентні роботи. Серед робочої неділі.

Там не только в приложении проблема - полчаса назад пытался пополнить карту в кассе отделения - отказ и прямо на чеке надпись "Підозра в шахрайських діях" - честно говоря впервые такое вижу и даже подофигел чутка ;(. Кассир направила к менеджеру - типа попытайтесь внести денежку через ордер на счет. Менеджер сказал что по его данным у меня с картой все ОК - ограничений нет. Но сформировать ордер тоже не смог. Система не дала. Порекомендовал звонить на гарячку - при этом его коллега при мне сказала что в банке системный сбой и карты не работают - на горячке соединяли очень долго (как сказал менеджер проблема видимо массовая и все звонят), ну и в итоге после того как я добрался до оператора она ничем помочь не смогла - сказала то что я уже и так знал - а массовом сбое в авторизации карт - предложила ждать и пробовать позже. На мой вопрос а пополнение по ИБАНу работает - ответила, что должно. Пульнул тестово 1 грн. с Сенса - ну а тут и приложение решило прилечь... Ось така *уйня малята