|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:53
Re: Укргазбанк
Що сказати на відділенні щоб відкрили картку в ТП Економ? Без депо можна? Якщо з депо то який алгоритм?
Додано: Чет 23 тра, 2024 22:09
Сказать: вы тут охренели или как, шо вы себе думаете, ану быстро мне карту ТП Економ открыли, два раза повторять не буду!
Без депо не хотят.
Депо минимум на 3 мес. от 1000грн.
Пластик дают сразу.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:01
Поповнення СЕПом безкоштовне? (Знаю, шо в тарифах платне, але в мене на іншу людину є економ пенссоц і там будь-яке поповнення безкоштовне)
Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:31
не знаю, как сейчас (давно не юзал, тарифы меняли...),
но до начала мая на Економ карту ЛЮБОЕ безнал.пополнение было платное, кроме как депозитными деньгами. (про остальное нетривиальное, типа пенсионные итп, - не вникал)
Додано: Сер 05 чер, 2024 10:54
Re: Укргазбанк
Додаток не працює - регламентні роботи. Серед робочої неділі.
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:03
Там не только в приложении проблема - полчаса назад пытался пополнить карту в кассе отделения - отказ и прямо на чеке надпись "Підозра в шахрайських діях" - честно говоря впервые такое вижу и даже подофигел чутка ;(. Кассир направила к менеджеру - типа попытайтесь внести денежку через ордер на счет. Менеджер сказал что по его данным у меня с картой все ОК - ограничений нет. Но сформировать ордер тоже не смог. Система не дала. Порекомендовал звонить на гарячку - при этом его коллега при мне сказала что в банке системный сбой и карты не работают - на горячке соединяли очень долго (как сказал менеджер проблема видимо массовая и все звонят), ну и в итоге после того как я добрался до оператора она ничем помочь не смогла - сказала то что я уже и так знал - а массовом сбое в авторизации карт - предложила ждать и пробовать позже. На мой вопрос а пополнение по ИБАНу работает - ответила, что должно. Пульнул тестово 1 грн. с Сенса - ну а тут и приложение решило прилечь... Ось така *уйня малята
|