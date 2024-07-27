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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 16:54

  24589 написав:Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))

По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 19:56

  ramaz написав:
  24589 написав:Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))

По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).

Во многих (но, вроде, не везде) отделениях отказывали с виртуалок совсем,
с осени.
Даже с пластиковой валютной карты не давали снимать напрямую через pos, только через менеджера проводкой со счета.
Может, сейчас и по-другому :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 21:18

Re: Укргазбанк

так що, є ще подібні банки які виводять з пайпалу на доларову карту всього лиш з 0.5% комісією?

чи Екобанк один такий?
хочу просто знати альтернативу на всяк випадок
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 22:02

  24589 написав:Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))

Пей работает без проблем, нужно тока карту добавить в кошелёк.
Паспорт надо, если пластик, то дия катит.
А вообще нужно закаказать физический пластик VISA и снимать можно сразу после валютообмена.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 10:32

Re: Укргазбанк

Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
Востаннє редагувалось reef в Суб 27 лип, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:12

  reef написав:Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (Велика пʼятірка)?

Веточкой не ошиблись? Большая пятерка насколько помню это продукт Таса. Или тут тоже есть?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30

Re: Укргазбанк

Так, помилився, малось на увазі ПроЗапас
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37

  reef написав:Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
При онлайн-купівлі на валютну картку точно нічого не беруть. Кожен міс тут покупаю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:45

Re: Укргазбанк

Малось на увазі розраховуватись гривневою ПроЗапас за кордоном
reef
 
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