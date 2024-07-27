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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2024 16:54
24589 написав:
Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))
По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).
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ramaz
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Додано: Пон 10 чер, 2024 19:56
ramaz написав: 24589 написав:
Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))
По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).
Во многих (но, вроде, не везде) отделениях отказывали с виртуалок совсем,
с осени.
Даже с пластиковой валютной
карты не давали снимать напрямую через pos, только через менеджера проводкой со счета.
Может, сейчас и по-другому
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Додано: Пон 10 чер, 2024 21:18
так що, є ще подібні банки які виводять з пайпалу на доларову карту всього лиш з 0.5% комісією?
чи Екобанк один такий?
хочу просто знати альтернативу на всяк випадок
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Додано: Пон 10 чер, 2024 22:02
24589 написав:
Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))
Пей работает без проблем, нужно тока карту добавить в кошелёк.
Паспорт надо, если пластик, то дия катит.
А вообще нужно закаказать физический пластик VISA и снимать можно сразу после валютообмена.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:32
Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
Востаннє редагувалось reef
в Суб 27 лип, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:12
reef написав:
Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (Велика пʼятірка)?
Веточкой не ошиблись? Большая пятерка насколько помню это продукт Таса. Или тут тоже есть?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30
Так, помилився, малось на увазі ПроЗапас
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37
reef написав:
Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
При онлайн-купівлі на валютну картку точно нічого не беруть. Кожен міс тут покупаю
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:45
Малось на увазі розраховуватись гривневою ПроЗапас за кордоном
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