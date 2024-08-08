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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 16:54

  24589 написав:Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))

По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 19:56

  ramaz написав:
  24589 написав:Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))

По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).

Во многих (но, вроде, не везде) отделениях отказывали с виртуалок совсем,
с осени.
Даже с пластиковой валютной карты не давали снимать напрямую через pos, только через менеджера проводкой со счета.
Может, сейчас и по-другому :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 21:18

Re: Укргазбанк

так що, є ще подібні банки які виводять з пайпалу на доларову карту всього лиш з 0.5% комісією?

чи Екобанк один такий?
хочу просто знати альтернативу на всяк випадок
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 22:02

  24589 написав:Як вони знімають євро з віртуалки про запас в касі? Гугл пей/реквізити картки/ордер?
Паспорт пластик/дія ннада?))

Пей работает без проблем, нужно тока карту добавить в кошелёк.
Паспорт надо, если пластик, то дия катит.
А вообще нужно закаказать физический пластик VISA и снимать можно сразу после валютообмена.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 10:32

Re: Укргазбанк

Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
Востаннє редагувалось reef в Суб 27 лип, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:12

  reef написав:Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (Велика пʼятірка)?

Веточкой не ошиблись? Большая пятерка насколько помню это продукт Таса. Или тут тоже есть?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30

Re: Укргазбанк

Так, помилився, малось на увазі ПроЗапас
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37

  reef написав:Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
При онлайн-купівлі на валютну картку точно нічого не беруть. Кожен міс тут покупаю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:45

Re: Укргазбанк

Малось на увазі розраховуватись гривневою ПроЗапас за кордоном
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:32

Re: Укргазбанк

UGB еко банк країни. Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль​
Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).

https://ukrgasbank.com/press_center/news/13822-
https://t.me/ekobank/1933
Howl
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