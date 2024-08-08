По ордеру во всех отделениях. В некоторых можно в кассе через Гугл пей (но не во всех).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2024 16:54
Додано: Пон 10 чер, 2024 19:56
Во многих (но, вроде, не везде) отделениях отказывали с виртуалок совсем,
с осени.
Даже с пластиковой валютной карты не давали снимать напрямую через pos, только через менеджера проводкой со счета.
Может, сейчас и по-другому
Додано: Пон 10 чер, 2024 21:18
Re: Укргазбанк
так що, є ще подібні банки які виводять з пайпалу на доларову карту всього лиш з 0.5% комісією?
чи Екобанк один такий?
хочу просто знати альтернативу на всяк випадок
Додано: Пон 10 чер, 2024 22:02
Пей работает без проблем, нужно тока карту добавить в кошелёк.
Паспорт надо, если пластик, то дия катит.
А вообще нужно закаказать физический пластик VISA и снимать можно сразу после валютообмена.
Додано: Суб 27 лип, 2024 10:32
Re: Укргазбанк
Не зрозумів з тарифів, який процент беруть за конвертацію гривні при купівлі (ПроЗапас)?
Востаннє редагувалось reef в Суб 27 лип, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 лип, 2024 11:12
Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30
Re: Укргазбанк
Так, помилився, малось на увазі ПроЗапас
Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37
Додано: Суб 27 лип, 2024 11:45
Re: Укргазбанк
Малось на увазі розраховуватись гривневою ПроЗапас за кордоном
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:32
Re: Укргазбанк
UGB еко банк країни. Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль
Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).
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