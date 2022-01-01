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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:49

  Howl написав:UGB еко банк країни. Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль​
Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).

https://ukrgasbank.com/press_center/news/13822-
https://t.me/ekobank/1933

Подається як якась перемога, в стилі папередика риби, шило на мило, бридко
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:23

Re: UGB еко банк країни

  Howl написав:Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям.


Потужна потужність :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:28

Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям.


а де з цієї нагоди подарунки всім клієнтам?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:17

  flysoulfly написав: а де з цієї нагоди подарунки всім клієнтам?

всі гроші пішли на рестайл, тобто на три букви)
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:25

  valya написав:
  Howl написав:UGB еко банк країни. Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль​
Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).

https://ukrgasbank.com/press_center/news/13822-
https://t.me/ekobank/1933

Подається як якась перемога, в стилі папередика риби, шило на мило, бридко


"Пиляємо" бюджет майже державного банку.
І це під час війни! :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:45

Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
Boundless
 
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Чи підійде наявна картка ТП "Економ" для безкоштовного зарахування й отримання соціальної допомоги від держструктури?
Або, може, потрібно якусь іншу картку відкрити для цього? (треба тільки цей банк)
flysoulfly
 
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