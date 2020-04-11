RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 122123124125>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:49

  Howl написав:UGB еко банк країни. Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль​
Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).

https://ukrgasbank.com/press_center/news/13822-
https://t.me/ekobank/1933

Подається як якась перемога, в стилі папередика риби, шило на мило, бридко
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 31.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:23

Re: UGB еко банк країни

  Howl написав:Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям.


Потужна потужність :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:28

Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям.


а де з цієї нагоди подарунки всім клієнтам?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:17

  flysoulfly написав: а де з цієї нагоди подарунки всім клієнтам?

всі гроші пішли на рестайл, тобто на три букви)
KVV
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:25

  valya написав:
  Howl написав:UGB еко банк країни. Укргазбанк змінив позиціювання бренду та фірмовий стиль​
Укргазбанк здійснив рестайлінг, змінивши позиціювання бренду та фірмовий стиль. Відтепер у своїх комунікаціях Укргазбанк використовуватиме написання UGB еко банк країни та нову айдентику, зокрема новий логотип. Оновлене позиціювання бренду враховує нові сенси та виклики, що з’явились під час повномасштабної війни, та зберігає незмінний для банку екологічний напрям. При цьому Укргазбанк офіційно не змінив свою назву (найменування).

https://ukrgasbank.com/press_center/news/13822-
https://t.me/ekobank/1933

Подається як якась перемога, в стилі папередика риби, шило на мило, бридко


"Пиляємо" бюджет майже державного банку.
І це під час війни! :evil:
V2
4
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 03.07.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1364 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 10:45

Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
Boundless
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:22

Чи підійде наявна картка ТП "Економ" для безкоштовного зарахування й отримання соціальної допомоги від держструктури?
Або, може, потрібно якусь іншу картку відкрити для цього? (треба тільки цей банк)
flysoulfly
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:25

  flysoulfly написав:Чи підійде наявна картка ТП "Економ" для безкоштовного зарахування й отримання соціальної допомоги від держструктури?
Або, може, потрібно якусь іншу картку відкрити для цього? (треба тільки цей банк)

Будь-яка підходить , в реквізитах iban .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17652
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:00

  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.
KVV
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:20

  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.
не зовсім зрозуміло, угб - деякий чи не деякий?
Boundless
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 122123124125>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, riwalir і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 132, 133, 134
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1336 464264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2024 15:51
flysoulfly
Банк Глобус 1 ... 137, 138, 139
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1380 658677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2024 15:12
flysoulfly
Асвіо Банк 1, 2, 3
Investor_K » Суб 11 кві, 2020 12:52
26 7221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2024 14:22
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1208)
09.09.2024 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.