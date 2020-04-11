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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 17:00
Boundless написав: KVV написав: Boundless написав:
Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
всі банки дають.
правда деякі з комісом.
не зовсім зрозуміло, угб - деякий чи не деякий?
З кредитки в дії буде чи не буде комісії?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:10
KVV написав: Boundless написав:
Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
всі банки дають.
правда деякі з комісом.
И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
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Пон 09 вер, 2024 14:22
sens
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