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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:00

  Boundless написав:
  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.
не зовсім зрозуміло, угб - деякий чи не деякий?

З кредитки в дії буде чи не буде комісії?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:10

  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.

И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:08

  WallNutPen написав:
  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.

И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
підтверджую
sens
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Повідомлень: 17680
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:38

Re: UGB еко банк країни

Хтось відкривав екокредитку в додатку? Підпис підтягується? КЕП не йде,а без нього ніяк
tarasum
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