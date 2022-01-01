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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2024 17:00
Boundless написав: KVV написав: Boundless написав:
Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
всі банки дають.
правда деякі з комісом.
не зовсім зрозуміло, угб - деякий чи не деякий?
З кредитки в дії буде чи не буде комісії?
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sens
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Додано: Пон 09 вер, 2024 17:10
KVV написав: Boundless написав:
Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
всі банки дають.
правда деякі з комісом.
И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
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WallNutPen
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Додано: Пон 09 вер, 2024 20:08
WallNutPen написав: KVV написав: Boundless написав:
Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?
всі банки дають.
правда деякі з комісом.
И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
підтверджую
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Додано: Вів 10 вер, 2024 15:38
Хтось відкривав екокредитку в додатку? Підпис підтягується? КЕП не йде,а без нього ніяк
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tarasum
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:25
WallNutPen написав:
И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
та знаю.... в Абанку мій кредлім 5(п'ять)грн тому він у мене виключений зі списку Всіх.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
tarasum написав:
Хтось відкривав екокредитку в додатку? Підпис підтягується? КЕП не йде,а без нього ніяк
відкривав.
все підтягнулось і заявка оформилася, але очікувано відмовили так як не зарплатник і давно не депозитчик, остання взаємодія з ними це карусель.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:44
KVV написав:
в Абанку мій кредлім 5(п'ять)грн
"этапять"©
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