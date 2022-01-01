RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 122123124125

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:00

  Boundless написав:
  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.
не зовсім зрозуміло, угб - деякий чи не деякий?

З кредитки в дії буде чи не буде комісії?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17786
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:10

  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.

И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
WallNutPen
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:08

  WallNutPen написав:
  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.

И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо
підтверджую
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17786
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 15:38

Re: UGB еко банк країни

Хтось відкривав екокредитку в додатку? Підпис підтягується? КЕП не йде,а без нього ніяк
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.10.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:25

  WallNutPen написав:И не все... Попробуйте с абанки стянуть дией - не получиЦЦо

та знаю.... в Абанку мій кредлім 5(п'ять)грн тому він у мене виключений зі списку Всіх.
KVV
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40

  tarasum написав:Хтось відкривав екокредитку в додатку? Підпис підтягується? КЕП не йде,а без нього ніяк

відкривав.
все підтягнулось і заявка оформилася, але очікувано відмовили так як не зарплатник і давно не депозитчик, остання взаємодія з ними це карусель.
KVV
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:44

  KVV написав: в Абанку мій кредлім 5(п'ять)грн
:shock: "этапять"©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:20

  Boundless написав:
  KVV написав:
  Boundless написав:Чи дає укргаз заДІЯти свою кредитку?

всі банки дають.
правда деякі з комісом.
не зовсім зрозуміло, угб - деякий чи не деякий?

Так какой же ответ ?
THB
 
Повідомлень: 966
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:20

Газ пише, що тепер наливає КЛ на картку АТБ, до того ж з доволі рідкісною схемою ПП:
Пільговий період – 70 календарних днів. Починається з дня виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту та діє протягом 70 календарних днів з дати виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту, або до моменту погашення заборгованості по дозволеному овердрафту.
klug
 
Повідомлень: 8563
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:12

  klug написав:Газ пише, що тепер наливає КЛ на картку АТБ, до того ж з доволі рідкісною схемою ПП:
Пільговий період – 70 календарних днів. Починається з дня виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту та діє протягом 70 календарних днів з дати виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту, або до моменту погашення заборгованості по дозволеному овердрафту.

Так, можна на карту атб,але умова така що треба подавати заявку на картку атб,а не екокредитку. Я подав на екокредитку,то атб ніяк уже.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.10.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, quadro_tony_da, ramzes4, tarasum і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 116, 117, 118
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1176 591203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2024 11:30
Howl
Юнекс Банк 1 ... 133, 134, 135
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1346 467198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 17:13
sens
Райффайзен Банк 1 ... 190, 191, 192
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1911 1050554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 17:04
RaifHelp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4270)
20.09.2024 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.