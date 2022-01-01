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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:30

  tarasum написав:
  klug написав:Газ пише, що тепер наливає КЛ на картку АТБ, до того ж з доволі рідкісною схемою ПП:
Пільговий період – 70 календарних днів. Починається з дня виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту та діє протягом 70 календарних днів з дати виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту, або до моменту погашення заборгованості по дозволеному овердрафту.

Так, можна на карту атб,але умова така що треба подавати заявку на картку атб,а не екокредитку. Я подав на екокредитку,то атб ніяк уже.
а тут по АТБ є КБ ?
flysoulfly
 
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