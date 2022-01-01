UGB еко банк країни

klug написав:Газ пише, що тепер наливає КЛ на картку АТБ, до того ж з доволі рідкісною схемою ПП:
Пільговий період – 70 календарних днів. Починається з дня виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту та діє протягом 70 календарних днів з дати виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту, або до моменту погашення заборгованості по дозволеному овердрафту.
Так, можна на карту атб,але умова така що треба подавати заявку на картку атб,а не екокредитку. Я подав на екокредитку,то атб ніяк уже.