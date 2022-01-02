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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:30

  tarasum написав:
  klug написав:Газ пише, що тепер наливає КЛ на картку АТБ, до того ж з доволі рідкісною схемою ПП:
Пільговий період – 70 календарних днів. Починається з дня виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту та діє протягом 70 календарних днів з дати виникнення заборгованості по дозволеному овердрафту, або до моменту погашення заборгованості по дозволеному овердрафту.

Так, можна на карту атб,але умова така що треба подавати заявку на картку атб,а не екокредитку. Я подав на екокредитку,то атб ніяк уже.
а тут по АТБ є КБ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:36

Re: UGB еко банк країни

Тут кб немає взагалі
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:45

само АТБ дає значну знижку, якщо купляти її брендованою карткою
https://www.atbmarket.com/promo/micni

але, є банки що окрім АТБ знижки дають ще й свій КБ!
https://www.atbmarket.com/kartka-atb
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 10:51

Re: UGB еко банк країни

Це правда, кажуть, що з картки ПроЗапас можна без комісії перекидати кошти на любу іншу картку Укргазбанку?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 22:24

reef не правда.
там схема трішки складніша але почитавши тарифи прозапаса і економа можна збагнути.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 20:30

Очень похоже, что банк "делится информацией" с телефонными спамерами.
Имел переписку с банком через e-mail. Зная, что на мое письмо могут позвонить в ответ, незнамо откуда, принимал все входящие звонки. За несколько дней выработался четкий алгоритм -- или вскоре моего письма в банк звонок с предложением "улучшить английский язык", или же после их письма ко мне (тоже вполне вероятно, что позвонят уточнить получение или дальнейшие действия). Конечно, меня и раньше спамеры не обходили стороной, но названивали не больше раза в неделю, а тут прямо нашествие в течение нескольких дней.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 21:28

Re: UGB еко банк країни

  M-Audio написав:звонок с предложением "улучшить английский язык"

от с английским и юрпослугами мне стали наяривать после общения с Глобусом :)

ПС. Пора вже ділитися Чорним списком :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:43

Re: UGB еко банк країни

Хтось купляв з екокредитки Укргаза за кредитні гроші в ДІЯ ОВДП? Є комісія в Укргазі?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:25

Знову за рибу гроші.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:26

Re: UGB еко банк країни

Сраный Укргазбанк в своем репертуаре.Внезапно при проведении операции потребовал обновить идентификационные данные.Обновить их можно только в отделении.Прикол в том что я зная их деб илизм, обновил данные когда закрывал закончившуюся карточку в марте месяце.Карточка кстати так и висит не закрытая.
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