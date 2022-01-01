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UGB еко банк країни
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2024 23:16
посетитель написав:
Сраный Укргазбанк в своем репертуаре.Внезапно при проведении операции потребовал обновить идентификационные данные.Обновить их можно только в отделении.Прикол в том что я зная их деб илизм, обновил данные когда закрывал закончившуюся карточку в марте месяце
.
а операцию дало закончить?
Карточка кстати так и висит не закрытая.
так ни у кого "мартовские
" карты до сих пор и не закрылись
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flysoulfly
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